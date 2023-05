Software Aktie News: Software am Dienstagnachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Software 32,94 EUR

Der Software-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 33,02 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Software-Aktie bisher bei 32,72 EUR. Bei 33,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 192.636 Software-Aktien den Besitzer.

Am 04.05.2023 markierte das Papier bei 35,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 7,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 78,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,90 EUR.

Software veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 226,90 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 206,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Software am 27.07.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 17.07.2024 dürfte Software die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Software-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,50 EUR fest.

