Software Aktie News: Software tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 25,64 EUR. In der Spitze büßte die Software-Aktie bis auf 25,48 EUR ein. Bei 25,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 722 Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 35,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Software-Aktie derzeit noch 27,41 Prozent Luft nach oben. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Software-Aktie ist somit 26,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,56 EUR an.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Software wird am 01.02.2023 gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Software möglicherweise am 25.01.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je Software-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Experten sehen bei Software-Aktie Potenzial

Barclays hebt Kursziel für Software AG an - Software-Aktie schwächer

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober

Ausgewählte Hebelprodukte auf Software AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG

Bildquellen: Software AG