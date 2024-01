Software Aktie News: Software am Mittwochnachmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Software. Die Software-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 37,42 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Software-Papiere um 14:29 Uhr 0,2 Prozent. Bei 37,44 EUR erreichte die Software-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.049 Software-Aktien den Besitzer.

Bei 37,44 EUR erreichte der Titel am 10.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,05 Prozent hinzugewinnen. Am 22.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 102,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,57 EUR je Software-Aktie aus.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,90 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,90 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 25.01.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Software-Aktie.

