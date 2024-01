Software Aktie News: Anleger schicken Software am Vormittag auf rotes Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 37,04 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr ging es für die Software-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 37,04 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Software-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,02 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,02 EUR. Bisher wurden heute 151 Software-Aktien gehandelt.

Bei 37,36 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,86 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.02.2023 Kursverluste bis auf 18,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 100,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Software-Aktie bei 27,57 EUR.

Am 27.07.2022 äußerte sich Software zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Software in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 226,90 EUR in den Büchern gestanden.

Software dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 25.01.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Software-Aktie in Höhe von 1,50 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

