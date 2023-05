Software Aktie News: Software am Mittwochvormittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Software 33,60 EUR

Das Papier von Software konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 33,62 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Software-Aktie bei 33,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 77.565 Software-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,72 Prozent könnte die Software-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.02.2023 (18,48 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Software-Aktie 45,03 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,90 EUR für die Software-Aktie.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Software hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,90 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 206,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Software Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 17.07.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Software ein EPS in Höhe von 1,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

