Software-Aktie aktuell: Software nahezu unverändert

Heute im Fokus

DAX um Vortagesschluss -- Deutsche Bank erwartet dreistellige Millionenbelastung -- AIXTRON erhöht erneut Prognose -- GameStop, BMW, Amazon, Stellantis im Fokus

adidas wird Ankerinvestor bei finnischer Spinnova. AXA bietet französischen Gastronomen 300 Millionen Euro an. SAP, BASF, BMW & Co. wollen Quantencomputing voranbringen. Altice UK steigt bei BT Group ein. United Airlines verhandelt offenbar über Kauf von mindestens 100 Boeing 737 Max. Siemens-Gamesa-Beteiligung Windar könnte an die Börse kommen.