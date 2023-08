Software Aktie News: Software gibt am Donnerstagvormittag ab

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 31,52 EUR abwärts.

Die Software-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 31,52 EUR. Die Software-Aktie sank bis auf 31,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 135 Software-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.05.2023 auf bis zu 35,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,83 Prozent Plus fehlen der Software-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.02.2023 Kursverluste bis auf 18,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,37 Prozent könnte die Software-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Software-Aktie im Durchschnitt mit 27,50 EUR.

Am 27.07.2022 hat Software die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 226,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Software 226,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Software am 26.10.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Software rechnen Experten am 18.10.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Software-Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen

Software AG-Aktie minimal leichter, Vitesco-Aktie dennoch tiefer: Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach