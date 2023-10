Software Aktie News: Software am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Software hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Software-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 31,52 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Software-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 14:12 Uhr bei 31,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Software-Aktie bei 31,56 EUR. In der Spitze büßte die Software-Aktie bis auf 31,38 EUR ein. Bei 31,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 14.769 Software-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.05.2023 bei 35,88 EUR. 13,83 Prozent Plus fehlen der Software-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 18,48 EUR fiel das Papier am 22.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Software-Aktie 70,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Software-Aktie im Durchschnitt mit 27,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Software am 27.07.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 226,90 EUR gegenüber 226,90 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Software-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Software rechnen Experten am 18.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,50 EUR je Aktie belaufen.

