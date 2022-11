Software Aktie News: Bullen treiben Software am Nachmittag an

Um 04:22 Uhr stieg die Software-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,8 Prozent auf 23,74 EUR. In der Spitze legte die Software-Aktie bis auf 24,04 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,42 EUR. Der Tagesumsatz der Software-Aktie belief sich zuletzt auf 54.681 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.12.2021 bei 40,58 EUR. 41,50 Prozent Plus fehlen der Software-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,32 EUR ab. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 16,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,81 EUR für die Software-Aktie aus.

Am 27.07.2022 hat Software in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Software wird am 01.02.2023 gerechnet. Software dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 25.01.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,51 EUR je Aktie.

