Software Aktie News: Software am Nachmittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Software gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Software-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 31,58 EUR.

Die Software-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:57 Uhr um 0,6 Prozent auf 31,58 EUR nach. Die Software-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,52 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.026 Software-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.05.2023 erreicht. 13,62 Prozent Plus fehlen der Software-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.02.2023 auf bis zu 18,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,48 Prozent würde die Software-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Software am 27.07.2022. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Software in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 226,90 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.01.2024 dürfte Software Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Software ein EPS in Höhe von 1,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

