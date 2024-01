Software Aktie News: Software am Donnerstagvormittag nahezu unbewegt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Software zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 37,30 EUR zeigte sich die Software-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Software-Aktie um 09:02 Uhr im XETRA-Handel bei 37,30 EUR. Bei 37,30 EUR markierte die Software-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Software-Aktie bis auf 37,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,20 EUR. Zuletzt wechselten 9 Software-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,38 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,48 EUR am 22.02.2023. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 101,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Software-Aktie wird bei 27,57 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Software am 27.07.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,90 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,90 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2024 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,50 EUR je Aktie belaufen.

