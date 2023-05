Software Aktie News: Software am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel Software 34,08 EUR

Im XETRA-Handel kam die Software-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 34,00 EUR. Der Kurs der Software-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,18 EUR zu. Die Software-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,86 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 102.747 Software-Aktien.

Bei 35,88 EUR erreichte der Titel am 04.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,53 Prozent könnte die Software-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 22.02.2023 Kursverluste bis auf 18,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,90 EUR.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 226,90 EUR umgesetzt, gegenüber 206,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Software-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Software-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,50 EUR je Aktie.

