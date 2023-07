Software Aktie News: Software am Mittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Software gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Software-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 31,70 EUR.

Die Aktie verlor um 11:14 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 31,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Software-Aktie bis auf 31,62 EUR. Bei 31,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 18.460 Software-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.05.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Software-Aktie somit 11,65 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,48 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Software-Aktie 71,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Software-Aktie bei 27,63 EUR.

Am 27.07.2022 lud Software zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,90 EUR – ein Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Software 206,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 17.07.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Software ein EPS in Höhe von 1,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software AG-Aktie im Plus: Silver Lake übernimmt 63 Prozent an der Software AG

Software AG-Aktie etwas fester: Silver Lake erreicht wohl gerade so Mehrheit bei Software AG

Software AG-Aktie unter Druck: Rocket Software nicht mehr im Rennen um Software AG - Übernahmestreit vorbei