Software Aktie News: Software gewinnt am Donnerstagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Software nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,2 Prozent auf 28,02 EUR. Die Software-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,08 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.659 Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Software-Aktie mit einem Kursplus von 36,32 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,00 EUR am 15.07.2022. Mit Abgaben von 16,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,63 EUR für die Software-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Software am 27.07.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,25 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Software im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,36 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.10.2022 dürfte Software Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Software rechnen Experten am 20.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Software-Aktie in Höhe von 1,55 EUR im Jahr 2022 aus.

