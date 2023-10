Software Aktie News: Software am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Software. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Software-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 31,58 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Software-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 31,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Software-Aktie bei 31,70 EUR. Das Tagestief markierte die Software-Aktie bei 31,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.786 Software-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.05.2023 auf bis zu 35,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,62 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.02.2023 bei 18,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,48 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,50 EUR.

Software gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Software hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Software im vergangenen Quartal 226,90 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Software 226,90 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Software Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Software-Anleger Experten zufolge am 18.10.2024 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Software-Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen

Software AG-Aktie minimal leichter, Vitesco-Aktie dennoch tiefer: Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach