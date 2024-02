Software Aktie News: Anleger greifen bei Software am Montagnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 38,74 EUR.

Um 15:38 Uhr konnte die Aktie von Software zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 38,74 EUR. In der Spitze legte die Software-Aktie bis auf 38,76 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 38,40 EUR. Bisher wurden heute 8.939 Software-Aktien gehandelt.

Bei 39,22 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Software-Aktie ist somit 1,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 22.02.2023 auf bis zu 18,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Software-Aktie 109,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Software seine Aktionäre 2022 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,067 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,83 EUR.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Software in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 226,90 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Software veröffentlicht werden.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

