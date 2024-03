Aktienkurs aktuell

Software Aktie News: Software am Dienstagvormittag fester

12.03.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Software zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Software-Aktie stand in der Hamburg-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 39,00 EUR.

Um 09:01 Uhr stieg die Software-Aktie. In der Hamburg-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 39,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Software-Aktie bei 39,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,30 EUR. Bisher wurden heute 3.036 Software-Aktien gehandelt. Am 29.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 19,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 50,85 Prozent würde die Software-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nachdem im Jahr 2022 0,050 EUR an Software-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,067 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,83 EUR je Software-Aktie an. Software veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 226,90 EUR, gegenüber 226,90 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet. Experten gehen davon aus, dass Software im Jahr 2024 1,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Software-Aktie Software-Aktie höher: Silver Lake will Software AG wie geplant von der Börse nehmen - Milliarden-Verkauf von webMethods und StreamSets an IBM Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen

