Software Aktie News: Software am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel Software 33,96 EUR

-0,35% Charts

News

Analysen

Kaum Bewegung ließ sich um 09:04 Uhr bei der Software-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 33,98 EUR. Die Software-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,98 EUR aus. In der Spitze fiel die Software-Aktie bis auf 33,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,92 EUR. Der Tagesumsatz der Software-Aktie belief sich zuletzt auf 11.042 Aktien.

Bei 35,88 EUR markierte der Titel am 04.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,59 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.02.2023 Kursverluste bis auf 18,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,62 Prozent.

Analysten bewerten die Software-Aktie im Durchschnitt mit 24,90 EUR.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Software 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 226,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Software wird am 27.07.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 17.07.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Software-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie profitiert: Bieterstreit um Software AG geht in nächste Runde - Silver Lake will Angebot nicht erhöhen

Software AG-Aktie knickt ein: Silver Lake bleibt mit neuem Gebot für Software AG unter Bain-Offerte

Software AG-Aktie mit Kurssprung: Bain Capital wohl auch an Software AG interessiert - Bieterstreit voraus?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Software AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG

Bildquellen: Software AG