Software Aktie News: Software am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:44 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 32,02 EUR. Die Abwärtsbewegung der Software-Aktie ging bis auf 31,84 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,08 EUR. Bisher wurden via XETRA 71.127 Software-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 35,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,05 Prozent könnte die Software-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,48 EUR ab. Abschläge von 42,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,63 EUR für die Software-Aktie.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,90 EUR – ein Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Software 206,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Software-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 17.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,50 EUR je Software-Aktie.

