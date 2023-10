Software Aktie News: Software gewinnt am Mittag

So entwickelt sich Software

Die Aktie von Software gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Software konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 31,70 EUR.

Die Software-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:35 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 31,70 EUR. Die Software-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,70 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Software-Aktien beläuft sich auf 1.225 Stück.

Am 04.05.2023 markierte das Papier bei 35,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,19 Prozent könnte die Software-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 22.02.2023 Kursverluste bis auf 18,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,70 Prozent würde die Software-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Software-Aktie wird bei 27,50 EUR angegeben.

Am 27.07.2022 hat Software die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 226,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 226,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Am 18.10.2024 wird Software schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 EUR je Software-Aktie belaufen.

