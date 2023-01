Software Aktie News: Software am Freitagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Software-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 25,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Software-Aktie bei 25,70 EUR. Das Tagestief markierte die Software-Aktie bei 25,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 776 Software-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 35,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,32 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Software-Aktie 26,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 28,56 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Software am 27.07.2022.

Am 01.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Software veröffentlicht werden. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Software möglicherweise am 25.01.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,48 EUR je Aktie.

