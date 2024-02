Software Aktie News: Software am Vormittag ohne große Veränderung

Software im Blick

Die Aktie von Software hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Software-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 38,66 EUR.

Die Software-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr bei 38,66 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Software-Aktie bei 38,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Software-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,66 EUR ab. Mit einem Wert von 38,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3 Software-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 39,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Software-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,48 EUR am 22.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,067 EUR je Software-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Software-Aktie wird bei 28,83 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Software am 27.07.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Software in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 226,90 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Software-Aktie in Höhe von 2,18 EUR im Jahr 2024 aus.

