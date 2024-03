Software Aktie News: Software am Mittwochvormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Software. Der Software-Aktie ging im Hamburg-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 39,00 EUR.

Die Software-Aktie rutschte in der Hamburg-Sitzung um 08:04 Uhr um 0,3 Prozent auf 39,00 EUR ab. In der Spitze büßte die Software-Aktie bis auf 39,00 EUR ein. Bei 39,00 EUR ging der Anteilsschein in den Hamburg-Handel. Bisher wurden heute 100 Software-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.02.2024 auf bis zu 40,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 2,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 erhielten Software-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,067 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Software-Aktie bei 28,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Software am 27.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Software 226,90 EUR umgesetzt.

Die Software-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Software einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

