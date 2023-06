Software Aktie News: Software am Dienstagmittag höher

Aktien in diesem Artikel Software 32,30 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Software-Papiere um 11:38 Uhr 0,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Software-Aktie bei 32,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.666 Software-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,88 EUR) erklomm das Papier am 04.05.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Software-Aktie mit einem Kursplus von 11,29 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.02.2023 (18,48 EUR). Abschläge von 42,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Software-Aktie bei 27,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Software am 27.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Software ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 226,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206,00 EUR in den Büchern standen.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Software veröffentlicht werden. Software dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,50 EUR je Aktie.

