Software Aktie News: Software am Dienstagvormittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Software 32,30 EUR

1,00% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 32,30 EUR zu. In der Spitze legte die Software-Aktie bis auf 32,36 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,14 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.485 Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 35,88 EUR erreichte der Titel am 04.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Software-Aktie ist somit 11,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 18,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,63 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Software am 27.07.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Software 226,90 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 206,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Am 17.07.2024 wird Software schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie tiefer: Akzeptanz von Silver Lakes Übernahmeangebot bleibt niedrig

EVOTEC-Aktie legt zu: EVOTEC kehrt zurück in MDAX und TecDAX - Auch KRONES, Software AG und Shop Apotheke steigen in MDAX auf

Zurückhaltung an Börse Frankfurt: DAX beendet Tag etwas höher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Software AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG

Bildquellen: Nigel Treblin/Getty Images