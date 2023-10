Software Aktie News: Software verteuert sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Software zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Software nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 31,60 EUR.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 31,60 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Software-Aktie sogar auf 31,60 EUR. Mit einem Wert von 31,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Software-Aktien beläuft sich auf 60 Stück.

Bei 35,80 EUR erreichte der Titel am 04.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Software-Aktie somit 11,73 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 22.02.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Software-Aktie mit einem Verlust von 41,46 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Software am 27.07.2022. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,90 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,90 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Am 18.10.2024 wird Software schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen

Software AG-Aktie minimal leichter, Vitesco-Aktie dennoch tiefer: Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach