Software Aktie News: Software am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Software zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 20,12 EUR. In der Spitze legte die Software-Aktie bis auf 20,18 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 19,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.291 Software-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.03.2022 markierte das Papier bei 34,38 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Software-Aktie. Bei 19,17 EUR fiel das Papier am 13.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 4,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Software am 27.07.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,28 Prozent auf 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Software 234,59 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet. Software dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,50 EUR je Aktie in den Software-Büchern.

