Software Aktie News: Software am Nachmittag leichter

Die Aktie von Software gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Software-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 38,54 EUR ab.

Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 38,54 EUR. Die Software-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,52 EUR ab. Mit einem Wert von 38,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.727 Software-Aktien den Besitzer.

Bei 39,22 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,76 Prozent Plus fehlen der Software-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,48 EUR. Dieser Wert wurde am 22.02.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Software-Aktie 52,05 Prozent sinken.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,067 EUR je Software-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,83 EUR aus.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Software einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Software im vergangenen Quartal 226,90 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Software 226,90 EUR umsetzen können.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Software veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,18 EUR je Software-Aktie.

