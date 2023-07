Software Aktie News: Software verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Kurs der Software

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Software. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Software-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 31,52 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:42 Uhr bei der Software-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 31,52 EUR. In der Spitze legte die Software-Aktie bis auf 31,58 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Software-Aktie ging bis auf 31,50 EUR. Bei 31,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 49.054 Software-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.05.2023 erreicht. 13,83 Prozent Plus fehlen der Software-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 70,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,63 EUR für die Software-Aktie.

Software veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Software noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Software hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,90 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 206,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Software wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Software-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

