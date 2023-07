Aktie im Fokus

Software Aktie News: Software präsentiert sich am Vormittag stärker

14.07.23 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 31,56 EUR.

Um 09:00 Uhr stieg die Software-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 31,56 EUR. Im Tageshoch stieg die Software-Aktie bis auf 31,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.007 Software-Aktien den Besitzer. Am 04.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,88 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Software-Aktie. Am 22.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Software-Aktie mit einem Verlust von 41,44 Prozent wieder erreichen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,63 EUR je Software-Aktie aus. Am 27.07.2022 hat Software die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 226,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 206,00 EUR in den Büchern gestanden. Die Software-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 17.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Software. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,50 EUR je Software-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Software-Aktie Software AG-Aktie leichter: Silver Lake baut Anteil an Software AG auf 71 Prozent aus Software AG-Aktie im Plus: Silver Lake übernimmt 63 Prozent an der Software AG Software AG-Aktie etwas fester: Silver Lake erreicht wohl gerade so Mehrheit bei Software AG

