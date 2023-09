Software Aktie News: Anleger greifen bei Software am Nachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Software. Zuletzt stieg die Software-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 31,74 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Software-Papiere um 15:50 Uhr 0,1 Prozent. Bei 31,76 EUR erreichte die Software-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.363 Software-Aktien den Besitzer.

Am 04.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,88 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,04 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,48 EUR. Dieser Wert wurde am 22.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Software-Aktie derzeit noch 41,78 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,50 EUR.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 226,90 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 226,90 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Software am 26.10.2023 vorlegen. Am 18.10.2024 wird Software schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,50 EUR je Aktie.

