Software Aktie News: Software am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 37,86 EUR.

Um 15:45 Uhr konnte die Aktie von Software zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 37,86 EUR. Die Software-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,88 EUR. Bei 37,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 5.529 Software-Aktien den Besitzer.

Am 12.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 0,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 51,19 Prozent könnte die Software-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Software-Aktie im Durchschnitt mit 27,57 EUR.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Software ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 226,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 226,90 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.01.2024 dürfte Software Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

