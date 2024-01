Software Aktie News: Software am Vormittag mit angezogener Handbremse

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Software zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Software-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 37,66 EUR.

Die Software-Aktie bewegte sich um 09:02 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 37,66 EUR. In der Spitze gewann die Software-Aktie bis auf 37,66 EUR. Bei 37,66 EUR markierte die Software-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 76 Software-Aktien den Besitzer.

Am 12.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 37,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,85 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,48 EUR. Dieser Wert wurde am 22.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,93 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,57 EUR.

Am 27.07.2022 legte Software die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 226,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 226,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Software am 25.01.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie höher: Silver Lake will Software AG wie geplant von der Börse nehmen - Milliarden-Verkauf von webMethods und StreamSets an IBM

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen