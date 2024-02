Software Aktie News: Software am Nachmittag kaum bewegt

So bewegt sich Software

Die Aktie von Software zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Software-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 38,54 EUR.

Bei der Software-Aktie ließ sich um 15:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 38,54 EUR. Die Software-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,58 EUR. Im Tief verlor die Software-Aktie bis auf 38,44 EUR. Bei 38,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.989 Software-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2024 erreicht. Gewinne von 1,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,48 EUR am 22.02.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Software-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,067 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,83 EUR an.

Am 27.07.2022 hat Software die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Software im vergangenen Quartal 226,90 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Software 226,90 EUR umsetzen können.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,18 EUR je Aktie.

