Software Aktie News: Software gibt am Montagmittag nach

Die Software-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,7 Prozent auf 34,04 EUR nach. Bei 34,02 EUR markierte die Software-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 34,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 28.149 Software-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 35,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.05.2023). Mit einem Zuwachs von 5,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.02.2023 bei 18,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Software-Aktie derzeit noch 45,71 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 24,90 EUR an.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Software 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 226,90 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 206,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Software-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 17.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,50 EUR je Aktie belaufen.

