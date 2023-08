Software Aktie News: Software am Mittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Software-Kurs

Die Aktie von Software zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Software-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 31,42 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:37 Uhr bei der Software-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 31,42 EUR. Die Software-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,58 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die Software-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,42 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,58 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.061 Software-Aktien umgesetzt.

Am 04.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,88 EUR an. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 12,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 22.02.2023 auf bis zu 18,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 41,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,50 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Software am 27.07.2022. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Software 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 226,90 EUR gegenüber 226,90 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.10.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Software einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

