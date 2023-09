Software Aktie News: Software am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Software zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Bei der Software-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 31,80 EUR.

Die Software-Aktie zeigte sich um 09:02 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 31,80 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Software-Aktie sogar auf 31,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Software-Aktie bis auf 31,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6 Software-Aktien den Besitzer.

Am 04.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,88 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,83 Prozent könnte die Software-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Software-Aktie mit einem Verlust von 41,89 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,50 EUR an.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Software noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 226,90 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,90 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Software rechnen Experten am 18.10.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Software-Aktie.

