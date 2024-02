Software Aktie News: Software am Freitagmittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Software gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Software-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 38,40 EUR abwärts.

Die Software-Aktie musste um 11:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 38,40 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Software-Aktie bei 38,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Software-Aktien beläuft sich auf 2.405 Stück.

Am 19.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 39,22 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,48 EUR am 22.02.2023. Mit einem Kursverlust von 51,88 Prozent würde die Software-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Software-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,067 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Software 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,83 EUR für die Software-Aktie.

Am 27.07.2022 legte Software die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Software in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR im Vergleich zu 226,90 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Software am 25.04.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,18 EUR je Software-Aktie.

Redaktion finanzen.net

