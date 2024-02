Software Aktie News: Software am Vormittag in Rot

Blick auf Software-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Software. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 38,38 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 38,38 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Software-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,32 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,32 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.098 Software-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 39,22 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,19 Prozent könnte die Software-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 107,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Software-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,067 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Software-Aktie im Durchschnitt mit 28,83 EUR.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 226,90 EUR gegenüber 226,90 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Software im Jahr 2024 2,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

