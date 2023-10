Software Aktie News: Anleger schicken Software am Montagvormittag ins Plus

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Software. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 31,78 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Software-Papiere um 09:02 Uhr 0,3 Prozent. Der Kurs der Software-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,78 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 31,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6 Software-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.05.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Software-Aktie somit 11,43 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,48 EUR am 22.02.2023. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 71,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,50 EUR für die Software-Aktie.

Am 27.07.2022 hat Software die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 226,90 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 226,90 EUR.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Am 18.10.2024 wird Software schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Software einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen

Software AG-Aktie minimal leichter, Vitesco-Aktie dennoch tiefer: Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach