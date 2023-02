Software Aktie News: Software am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 04:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 18,82 EUR. Die Abwärtsbewegung der Software-Aktie ging bis auf 18,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 144.033 Software-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2022 auf bis zu 34,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 45,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,72 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,15 EUR.

Software veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,47 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,28 Prozent auf 226,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 234,59 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 25.04.2024.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

