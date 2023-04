Software Aktie News: Software macht am Nachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Software 19,35 EUR

-0,05% Charts

News

Analysen

Die Software-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:46 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 19,49 EUR. Die Software-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,62 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Software-Aktien beläuft sich auf 172.156 Stück.

Am 29.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 41,08 Prozent Plus fehlen der Software-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,48 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,65 EUR für die Software-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Software am 27.07.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 226,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 234,59 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Software wird am 27.04.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 25.04.2024 dürfte Software die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Software einen Gewinn von 1,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie in Grün: Dividendenvorschlag deutlich geringer als erwartet

Rheinmetall dürfte Sprung in DAX schaffen - Bewegung auch in MDAX, SDAX, TecDAX erwartet

Februar 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Software-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Software AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Software AG

Bildquellen: Software AG