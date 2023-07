Software Aktie News: Software verliert am Montagmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 31,40 EUR abwärts.

Um 10:48 Uhr rutschte die Software-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 31,40 EUR ab. In der Spitze fiel die Software-Aktie bis auf 31,32 EUR. Bei 31,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.483 Software-Aktien umgesetzt.

Bei 35,88 EUR markierte der Titel am 04.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Software-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.02.2023 auf bis zu 18,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Software-Aktie wird bei 27,63 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Software am 27.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 226,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206,00 EUR in den Büchern standen.

Software dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 24.07.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 18.10.2024 dürfte Software die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Software-Aktie in Höhe von 1,50 EUR im Jahr 2022 aus.

