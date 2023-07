Software Aktie News: Software am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Software-Kurs

Die Aktie von Software zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Software-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 31,60 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Software-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 31,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Software-Aktie bisher bei 31,60 EUR. Bei 31,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 36.995 Software-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.05.2023 bei 35,88 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,54 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.02.2023 auf bis zu 18,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 41,52 Prozent könnte die Software-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Software-Aktie wird bei 27,63 EUR angegeben.

Am 27.07.2022 lud Software zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 226,90 EUR, während im Vorjahreszeitraum 206,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 24.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Software veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Software-Anleger Experten zufolge am 18.10.2024 werfen.

In der Software-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

