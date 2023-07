Software Aktie News: Software tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Software. Die Software-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 31,32 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Software nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 0,6 Prozent auf 31,32 EUR. Bei 31,32 EUR markierte die Software-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,32 EUR. Der Tagesumsatz der Software-Aktie belief sich zuletzt auf 625 Aktien.

Am 04.05.2023 markierte das Papier bei 35,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Software-Aktie derzeit noch 14,56 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,48 EUR am 22.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,63 EUR aus.

Am 27.07.2022 hat Software in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Software im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 206,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 18.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Software-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,50 EUR fest.

