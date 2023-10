Software Aktie News: Software am Dienstagmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Software gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Software-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 31,94 EUR nach oben.

Die Software-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 31,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Software-Aktie bei 31,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 359 Software-Aktien umgesetzt.

Am 04.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,88 EUR. Gewinne von 12,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,48 EUR ab. Mit Abgaben von 42,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 27,50 EUR an.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,38 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 226,90 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 226,90 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Software am 26.10.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Software rechnen Experten am 18.10.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Software-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen

Software AG-Aktie minimal leichter, Vitesco-Aktie dennoch tiefer: Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach