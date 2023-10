Software Aktie News: Software am Nachmittag im Plus

So bewegt sich Software

Die Aktie von Software gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Software-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 32,02 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Software zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 32,02 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Software-Aktie bei 32,28 EUR. Bei 31,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 16.747 Software-Aktien den Besitzer.

Am 04.05.2023 markierte das Papier bei 35,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 10,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 18,48 EUR fiel das Papier am 22.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 73,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,50 EUR.

Software ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 226,90 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 226,90 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 18.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Software im Jahr 2022 1,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Software-Aktie

Software-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Software-Aktie steigt: Software AG kann Erwartungen übertreffen

Software AG-Aktie minimal leichter, Vitesco-Aktie dennoch tiefer: Software AG fliegt aus MDAX - Vitesco-Aktie rückt nach