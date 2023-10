Software Aktie News: Software kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Software. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Software-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 31,72 EUR.

Die Software-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:02 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 31,72 EUR. Die Software-Aktie legte bis auf 31,72 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Software-Aktie bis auf 31,72 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,72 EUR. Der Tagesumsatz der Software-Aktie belief sich zuletzt auf 81 Aktien.

Am 04.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Software-Aktie damit 11,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 18,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.02.2023). Derzeit notiert die Software-Aktie damit 71,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Software am 27.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Software hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 226,90 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 226,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Software-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Software-Anleger Experten zufolge am 18.10.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,50 EUR je Software-Aktie.

