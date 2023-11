Software Aktie News: Software präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Software gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Software-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 31,80 EUR.

Um 15:33 Uhr wies die Software-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 31,80 EUR nach oben. Bei 31,82 EUR erreichte die Software-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 830 Software-Aktien.

Bei 35,88 EUR markierte der Titel am 04.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 12,83 Prozent Plus fehlen der Software-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.02.2023 bei 18,48 EUR. Der derzeitige Kurs der Software-Aktie liegt somit 72,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,50 EUR für die Software-Aktie.

Am 27.07.2022 hat Software die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 226,90 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 226,90 EUR.

Software wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 25.01.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Software-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,50 EUR je Aktie.

