Software Aktie News: Software präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Software. Im XETRA-Handel gewannen die Software-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 15:51 Uhr ging es für das Software-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 38,36 EUR. Die Software-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,36 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Software-Aktien beläuft sich auf 1.657 Stück.

Bei 38,36 EUR erreichte der Titel am 18.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Software-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach oben. Bei 18,48 EUR fiel das Papier am 22.02.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 27,57 EUR an.

Software gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Software ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 226,90 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 226,90 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Software am 25.01.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Software ein EPS in Höhe von 1,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

